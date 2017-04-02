أعلنت شركة “Warner Bros” أن “تريلر” فيلم “it” استطاع أن يكسر حاجز الرقم القياسى خلال ثلاث أيام فقط من إطلاقه، حيث حقق أكثر من 17.5 مليون مشوفة، فى حين أكد موقع ” independent” أن “التريلر” تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فوصل على “فيس بوك” لأكثر من 1.8 مليون “share” فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

فيلم “it” من المقرر أن يطرح بدور العرض شهر سبتمبر المقبل، وهو من تأليف ستيفن كينج ومن إخراج أندريس موشيتى، وتدور أحداث العمل فى سياق رعب حول 7 أطفال يواجهون مشاكل كبرى والأعداء بحياتهم وتزداد بعد أن يقابلوا المهرج الذى يدعى بينيوايز.

شارك فى بطولة فيلم “it” أعداد كبير من النجوم من أبرزهم بيل سكارسجارد وخافير بوتيت وصوفيا ليليس، ونيكولاس هاميلتون، وغيرهم الكثيرين.

مشهد من تريلر فيلم it

من التريلر

إحدى مشوف تريلر الفيلم

المصدر : مصر ناين