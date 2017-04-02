يلتقى الاتحاد السكندرى مع طنطا فى الثالثة عصرًا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، فى مباراة مهمة فى مشوار الفريقين بمسابقة الدورى السنة.

الاتحاد السكندرى يكشف دخول المنطقة الدافئة وتحقيق الفوز على طنطا اليوم، بعد التعادل مع أسوان فى الجولة الماضية بنتيجة 3 / 3 وتوقف رصيده عند 27 نقطة فى المركز الـ11، ويكشف عن انتصاره الثامن بمشوار الدورى.

طنطا صاحب المركز الـ 14 برصيد 20 نقطة يكشف هو الآخر الفوز على زعيم الصغر لتأمين موقفه وتحقيق فوزه السادس لدخول المنطقة الدافئة والبعد عن شبح الهبوط ودخول النفق الظلم للمسابقة.

المصدر : مصر ناين