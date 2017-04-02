يقدم الثنائى مجدى عبد الغنى وحازم إمام عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقريرًا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة، يتضمن الأسماء المقترح تعيينها فى مناصب إدارية فى منتخبات المحليين والشباب مواليد 99 والناشئين مواليد 2002، وذلك فى اجتماع المجلس المقرر له الثلاثاء المقبل فى مقر اتحاد الكرة.

وقام الثنائى بدراسة كل السير الذاتية المقدمة من المرشحين لمناصب إدارية فى المنتخبات، على أن يتم تقديم تقرير شامل حول المرشحين وملائمتهم للشروط الموضوعة من جانب مجلس الجبلاية فى إداريين المنتخبات.

وسيتم اختيار إداريين المنتخبات فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الثلاثاء المقبل فى مقر اتحاد الكرة لتحديد رواتب الأحهزة الفنية للمنتخبات، وتعيين الإداريين.

المصدر : مصر ناين