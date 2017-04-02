أكدالباشمهندس أسامة رخا مدير سنة مكافحة القوارض والحشرات لـ”اليوم السابع” أن القمامة والقاذورات وراء إنتشار ظاهرة الفئران وخاصة بالمناطق الموبؤة بالقوارض والحشرات الزاحفة وخاصة بمنطقة عزبة أبوعوف ومنطقة الحراسات والقابوطى وغيرها من الأسواق العشوائية التى تتكاثر فيها الفئران رغم المجهود المبذول من فريق المكافحة.

واصدر رخا إن الفئران تحتاج أن تأكل على مدار 3 أيام من المبيدات المخلوطة بالذرة أوالقمح أومن المبيدات التى تقدم فى صورة كتل شمعية أو بودرة الى أن تحدث سيوله فى الدم ولكن القمامة والقاذورات تفسد مفعول المبيدات مما يساعد على انتشارها.

وأضاف رخا قائلا أننا نواجهة ثلاثة أنواع من الفئران وكل منها تحتاج لمبيدات تقدر بعشرالوزن للحد من عملية التكاثر نتيجة الولادة التى تتزايد نظرا أن فترة الحمل من 18 لـ20 يوما وتحسب بعد النضج الجنسى مباشرة .

وفى سياق متصل أكد مدير سنة المكافحة أن أنثى الفأر أكثر عمرا من الذكر ومن ثم فأنها تلد 10 آلآف فأر خلال سنةين فقط بواقع 8 ولادات فى السنة الواحدة .

فيما أكد رخا أن المبيدات ليست وحدها القضاء على الفئران ولكن النظافة السنةة فى الشوارع هى العنصر الأساسى لمكافحة القوارض والحشرات الزاحفة والتى تمكننا بالفعل من القضاء عليها للحفاظ على البيئة فى كافة الأحياء .

المصدر : مصر ناين