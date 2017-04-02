أعلن متحدّث باسم الرئاسة البوليفية، السبت، أنّ الرئيس البوليفى إيفو موراليس، يستريح بعد عملية “ناجحة” بمستشفى فى هافانا.

واصدر المتحدث باسم الرئاسة رينيه مارتينيز لشبكة تيليسور من هافانا، إنّ الأطباء أزالوا “كُتلة صغيرة” من حلق موراليس كانت تمنع الزعيم البالغ من العمر 57 سنةا من التحدث بشكل طبيعى.

وأشار إلى أن إزالة الكُتلة استغرقت 20 دقيقة فقط، مضيفاً أن الجراحة “ناجحة تماماً، وكتب الزعيم البوليفى اليسارى على تويتر “وفقاً للأطباء، العملية جيدة وناجحة. الآن أحتاج فقط إلى التعافي. شكراً“.

ولفت مارتينيز إلى أن موراليس يلتزم أوامر صارمة بعدم التحدّث لمدة أربعة أيام على الأقل، وأشار إلى أن توقيت رجوع موراليس إلى بوليفيا سيتقرر فى اليومين المقبلين.

المصدر : مصر ناين