تعرض شخص يبلغ من العمر 30 سنةًا لمحاولة اختطاف، من قبل 3 أشخاص ادعوا أنهم تأميناء واجبة، كان ينتظر أحدهم داخل سيارة ميكروباص، بمنطقة مساكن الواجبة فى الفيوم، بينما قاما الآخران باستدراجه ناحية السيارة.

كان بلاغًا وصل إلى قسم واجبة الفيوم، يفيد بتعرض أحمد عز العرب محمد السيد، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم بشارع أبو بكرر الصديق دائرة قسم ثان الفيوم، لمحاولة اختطاف حيث فوجئ بشخصين أدعيا أنهما أميني واجبة بقسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، واصطحباه إلى السيارة رقم 15845 ميكروباص حيث ينتظر ثالثهم داخل السيارة إلا أنه فطن للأمر.

بالانتاصدر إلى مكان الحادث، تمكنت قوة من رجال الواجبة من ضبط: “مغربي. م. ع. سائق، و محمد. س. ع. سنةل، وأيمن. ع. ح، سنةل”.

وبسؤال المجنى عليه، أكد مضمون ما جاء بالفحص، واتهم المشكو فى حقهم بمحاولة خطفه وأنكر سابقة معرفته بالمتهمين.

بمواجهتهم أقرو بارتكابهم الواقعة، عن طريق إيهام المجنى عليه بأنهم تأميناء واجبة، لمحاولة الضغط عليه لإنهاء خلافات بينه وبين زوج شقيقته “محمد. ع. ز”، 37 سنة، محام، مقيم بدار الرماد، “جار ضبطه” الذى اتفق معهم على ارتكاب الواقعة فى المقابل مبلغ مالى قدره 1000 جنيه.

تحرر محضرًا بالواقعة يحمل رقم 2150 إداري قسم أول الفيوم وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين