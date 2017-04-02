ضبطت قوات الجيش الجزائرى “برميلين” يحويان مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية بولاية “البويرة” الواقعة شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية – فى بيان السبت – أنه “فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت قوات للجيش الوطنى الشعبي، برميلين يحويان مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية بولاية البويرة الشوفة للناحية العسكرية الأولى“.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات من حراس الشواطئ محاولات للهجرة غير الشرعية لـ49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بولايتى “وهران” و”عنابة“.

المصدر : مصر ناين