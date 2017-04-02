تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات وتطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الأستقرار ية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الأستقرار ية وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الأستقرار ية.

اختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

المصدر : مصر ناين