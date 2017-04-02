تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا، الاستشكالات الخاصة باتحاد الكرة والتى تتعلق بأزمة حل مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة.

وشهدت الفترة الأخيرة تقديم 4 استشكالات على قضية حل اتحاد الكرة، حيث تقدم مجلس الجبلاية باستشكالين، وهناك استشكال ثالث من المحامى عمر هريدى المرشح السابق لعضوية اتحاد الكرة، واستشكال رابع من هرماس رضوان المرشح السابق لرئاسة الجبلاية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا بحل مجلس الجبلاية بناءً على الدعوى المقامة من عمر هريدى، وتطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التى أجريت يوم 30 أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة هانى أبو ريدة، واختصمت الدعوى، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

ويتحدد بناء على قرار المحكمة الادارية اليوم مصير اتحاد الكرة، سواء بالاستمرار فى حالة قبول الاستشكالين، أو تأكيد قرار الحل اذا تم الرفض، وحينها سيكون اتحاد الكرة ليس أمامه سوى الاستاصدر ة الجماعية أو اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” ما يهدد النشاط الكروى فى مصر بالإيقاف والتجميد أسوة بما حدث مؤخرا فى مالى.

المصدر : مصر ناين