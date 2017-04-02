كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن مساعدها الشخصى الجديد Bixby والذى سيأتى بشكل مدمج فى هاتفى جلاكسى S8 وS8 بلس، واصدر ت الشركة إن مساعدها الشخصى الجديد سيوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى نرصد أبرز الحقائق عن مساعد سامسونج الجديد كما يلى:

– يعد مساعد بيكسبى من سامسونج مشابها لأعداد من المساعدات الشخصية الأخرى شبه Siri من Apple وCortana منMicrosoft وAmazon Alexa (Echo) من Amazon.

– يمكن لمساعد سامسونج الجديد تنفيذ أوامر المستخدمين من خلال الكشف عبر الإنترنت إضافة إلى أعداد من المميزات الأخرى.

– يمكن لـ”بيكسبى” التحكم فى الهاتف بشكل كامل من خلال الأوامر الصوتية.

– يعتمد بيكسبى على تكنولوجيا تعلم الآلة، والتى تسمح له بتعلم خبرات جديدة من المستخدم بمرور الوقت.

– يمكن الوصول لـ بيكسبى من خلال زر مخصص له على يسار هاتف جلاكسى S8.

– يدعم بيكسبى الأوامر الصوتية للقيام بأعداد من الأمور شبه التقاط الصور والكشف ومعرفة الاتجاهات.

– يوفر بيكسبى كثيرا من المعلومات التى يكشف عنها المستخدم، بما فى ذلك معرفة نتائج المباريات وأحوال الطقس.

المصدر : مصر ناين