بعد إطلاقه للمستخدمين مميزات بـ بيكسبى المساعد الشخصى لسامسونج
كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن مساعدها الشخصى الجديد Bixby والذى سيأتى بشكل مدمج فى هاتفى جلاكسى S8 وS8 بلس، واصدر ت الشركة إن مساعدها الشخصى الجديد سيوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى نرصد أبرز الحقائق عن مساعد سامسونج الجديد كما يلى:
– يعد مساعد بيكسبى من سامسونج مشابها لأعداد من المساعدات الشخصية الأخرى شبه Siri من Apple وCortana منMicrosoft وAmazon Alexa (Echo) من Amazon.
– يمكن لمساعد سامسونج الجديد تنفيذ أوامر المستخدمين من خلال الكشف عبر الإنترنت إضافة إلى أعداد من المميزات الأخرى.
– يمكن لـ”بيكسبى” التحكم فى الهاتف بشكل كامل من خلال الأوامر الصوتية.
– يعتمد بيكسبى على تكنولوجيا تعلم الآلة، والتى تسمح له بتعلم خبرات جديدة من المستخدم بمرور الوقت.
– يمكن الوصول لـ بيكسبى من خلال زر مخصص له على يسار هاتف جلاكسى S8.
– يدعم بيكسبى الأوامر الصوتية للقيام بأعداد من الأمور شبه التقاط الصور والكشف ومعرفة الاتجاهات.
– يوفر بيكسبى كثيرا من المعلومات التى يكشف عنها المستخدم، بما فى ذلك معرفة نتائج المباريات وأحوال الطقس.
المصدر : مصر ناين
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