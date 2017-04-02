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بعد إطلاقه للمستخدمين مميزات بـ بيكسبى المساعد الشخصى لسامسونج

منوعات
بعد إطلاقه للمستخدمين مميزات بـ بيكسبى المساعد الشخصى لسامسونج

كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن مساعدها الشخصى الجديد Bixby والذى سيأتى بشكل مدمج فى هاتفى جلاكسى S8 وS8 بلس، واصدر ت الشركة إن مساعدها الشخصى الجديد سيوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى نرصد أبرز الحقائق عن مساعد سامسونج الجديد كما يلى:

 

– يعد مساعد بيكسبى من سامسونج مشابها لأعداد من المساعدات الشخصية الأخرى شبه Siri من Apple وCortana منMicrosoft وAmazon Alexa (Echo) من Amazon.

– يمكن لمساعد سامسونج الجديد تنفيذ أوامر المستخدمين من خلال الكشف عبر الإنترنت إضافة إلى أعداد من المميزات الأخرى.

– يمكن لـ”بيكسبى” التحكم فى الهاتف بشكل كامل من خلال الأوامر الصوتية.

– يعتمد بيكسبى على تكنولوجيا تعلم الآلة، والتى تسمح له بتعلم خبرات جديدة من المستخدم بمرور الوقت.

– يمكن الوصول لـ بيكسبى من خلال زر مخصص له على يسار هاتف جلاكسى S8.

– يدعم بيكسبى الأوامر الصوتية للقيام بأعداد من الأمور شبه التقاط الصور والكشف ومعرفة الاتجاهات.

– يوفر بيكسبى كثيرا من المعلومات التى يكشف عنها المستخدم، بما فى ذلك معرفة نتائج المباريات وأحوال الطقس.

المصدر : مصر ناين

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