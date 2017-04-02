تنظم كلية فاروس بالإسكندرية بعد غد الثلاثاء الرابع من إبريل ندوة بعنوان نحو تنشئة وطنية لشباب الجامعات بقاعة المؤتمرات الكبرى برعاية محمد رجب رئيس مجلس تأميناء الكلية والمهندس علاء رجب نائب رئيس مجلس التأميناء ويحاضر فيها الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم الأسبق وأستاذ القانون المعروف وذلك بحضور الدكتور محمود محيى الدين رئيس الكلية والدكتور رمضان أبوالعلا نائب رئيس الكلية لخدمة المجتمع ونواب الكلية والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعداد كبير من رجال الإعلام.

واصدر الدكتور فوزى عبد الغنى عميد كلية الإعلام بكلية فاروس بأنه من المقرر أن تتناول الندوة الحديث عن الدور الذى تؤديه الجامعات فى ظل المرحلة العمرية الدقيقة التى يتم التسنةل فيها مع شباب مصر والعمل على تكوينه علمياً لتعميق روح الانتماء والوعى بتاريخ وحضارة مصر.



وأضاف عميد كلية الإعلام بأن الندوة ستشهد حواراً بين الطلاب والدكتور مفيد شهاب ومن المقرر أن يتم تقديم درع الكلية لسيادته تقديراً لدوره المتميز فى خدمة مصر منالباشمهندس علاء رجب نائب رئيس تأميناء الكلية .

المصدر : مصر ناين