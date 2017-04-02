ذكر مصدر عسكرى فى صنعاء، اليوم الأحد، أن طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية شنت غارات ليلية على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

واصدر مصدر عسكرى لـ “سبوتنيك” إن التحالف قصف بـ 3 غارات مركزا تدريبيا عسكريا فى منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان الشوفة لمحافظة صنعاء. واستهدف طيران التحالف أيضا قاعدة الديلمى الجوية شمال العاصمة صنعاء بغارتين عنيفتين، كما شن التحالف غارة أخرى على محافظة صنعاء استهدفت منطقة الجائف فى مديرية همدان شمال العاصمة.

يذكر، أن اليمن يشهد منذ سنة 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التى يدعمها تحالف عربى بقيادة السعودية منذ 26 مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم “عاصفة الحزم”، وبين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، وقد أسفر النزاع الى أن الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

المصدر : مصر ناين