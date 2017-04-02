اصدر تالباشمهندسة مها عبيد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، إنه جار العمل فى 46 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه ستدخل الخدمة السنة الدراسى القادم.

وأضافت عبيد لـ”اليوم السابع” تم تسليم 14 مدرسة وسيتم طرح وترسية إنشاء 60 مدرسة أخرى خلال الأيام القادمة ، مؤكدة إن فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ لم يكتف بإنشاء المدارس والإدارات التعليمية بل تم إنشاء الوحدة الصحية فى الخفير 13 الشوفة للحامول، وجارى العمل لإنشاء وحدتين صحيتين بكوم الذهب والخفير 10.

واصدر ت عبيد، تم تسليم مبنى إقامة مدرسة المتفوقين، كامل المرافق وتم تركيب المحمول الكهربائى الخاص بالمبنى، وسينتقل الطلاب والطالبات للإقامة به عقب الانتهاء من تعيين الطاقم الإدارى الذى سيعمل بالمبنى، مؤكدة أنه تم تسليم 3 مبان لإدارات تعليمية ببيلا وبلطيم والرياض.



مبنى إدارة بيلا التعليمية



مدرسة حسن أبو يوسف بدسوق



مبنى الإقامة للمتفوقين



مدرسة القاشة الابتدائية ببلطيم



مدرسة إبيانة الابتدائية بمطوبس



مدرسة أبو أحمد الابتدائية بسيدى سالم



مدرسة طيبة للتعليم الأساسى بالرياض



مدرسة الجرايدة الثانوية ببيلا



مدرسة عابد عبد العال تعليم أساسى بالرياض

المصدر : مصر ناين