تعد محكمة الخارجة أحد اهم المنشآت الحيوية والخدمية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد والتى الى أن الأن ت تعانى من توابع ثورة 25 يناير الى أن هذه اللحظة، بعد أن تعرض المبنى الرئيسى لها للحرق والتدمير فى أعقاب الثورة وتم غلقه وإخلائه ونقل مقرها مؤقتا إلى مبنى شوف لمديرية التربية والتعليم يتبع إدارة مصادر التعلم النشط بحى الزهور، حيث تم تخصيص طابقين لصالح المحكمة على الرغم من سوء حالة المبنى وتعرض مرافقة للتسريب المستمر مما تسبب فى تكون بركة كبيرة خلف المبنى وتم التسنةل معها أكثر من مرة بالردم الى أن جفت أجزاء منها والى أن الآن لم يتم إزالة غابات الحشائش المتكونة نتيجة مياه الصرف الصحى المتسربة.

وعلى الرغم غلف المبنى القديم إلا أن الإهمال بدأ يسيطر عليه حيث تسبب نمو الاشجار والحشائش فى إهمال المبنى بصورة كاملة وأصبح وكرا للقوارض والحشرات على الرغم من الأهمية الشديدة للمبنى لوقوعه فى مكان استراتيجى بموازاة ميدان العدل فى قلب المدينة وكذلك تخصيص مساحات كبيرة من الأرض جنوب مدينة الخارجة بالقرب من حى المروة على طريق جمال عبد الناصر لإنشاء مقر جديدة للمحكمة منذ عدة سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البدء فى انشاء المقر الى أن الان على مساحة 7500 متر مربع لإنشاء مجمع محاكم متكامل وهو ما استدعى المحافظة لمخاطبة الجهات المختصة للبدء فى المشروع الى أن لا تتعرض الارض للسحب حيث افاد المختصون أنه سيتم البدء فى التنفيذ حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المجمع.

واصدر اللواء محمد الزملوط إنه ناقش مع المجلس التنفيذى مدى إمكانية استغلال مقر المحكمة القديم وخاصة أن يقع فى مكان استراتيجى والى أن الأن مغلقا الى أن الآن دون استفادة منه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لكشف آلية الاستفادة من كافة المنشآت الشوفة للمحافظة ولم يتم استغلالها حيث يجرى حصر شامل لها وإعادة النظر فى طرق الاستفادة منها.



مبنى المحكمة المؤقت من الخلف



واجهة المبنى القديم بعد حرقه



الاشجار تتوغل فى المقر القديم



باب المحكمة القديمة والاسوار متصدعة



موقع استراتيجى للمحكمة القديمة



اشجار وحشائش فى المقر القديم



واجهة المبنى القديم



لافته المحكمة القديمة ممزقة



الارض المخصصة لمجمع المحاكم



لافتة الارض وعليها البيانات