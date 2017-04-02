تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والمقاولات، وتطالب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن وقف بث قناة «ltc» الفضائية، وإلغاء التراخيص الممنوحة لها.

كما تصدر الدائرة ذاتها حكمها فى الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية، وتطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بغلق موقع “جوجل” لنشره فيلمًا مسيئًا للرسول.

الدعوى الأول ورقمها 9219 لسنة 70 ق، اختصمت المشبه القانونى للشركة المصرية للأقمار المصرية، ورئيس الهيئة السنةة للاستثمار، والمشبه القانونى لقناة «ltc» وآخرين وواصدر ت إن المدعى فوجئ بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، أثناء مشوفته برنامج «مصر الحديثة» المُذاع على «ltc» بمقدم البرنامج شعبان رشاد قرني، وضيفه محمد القاسمى المحامي، باتهامات وألفاظ السب وتشهير به، دون سند من القانون، بأن أسندا إليه ادعاءات للتشهير بسمعته ما يعد مخالفًا لميثاق الشرف الإعلامى والضوابط السنةة للعمل بالمنطقة الحرة.

المصدر : مصر ناين