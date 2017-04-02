كشف تقرير جديد أن هاتف جلاكسى S8 قد يواجه بعض المشاكل على المدى الطويل فى عملية إنتاجه بمعدلات ثابتة، حيث قد تحدث هذه المشكلة نتيجة الكاميرا الأمامية المعقدة لجلاكسى S8 والتى يصعب إنتاجها لأنها تجمع بين الكاميرا العادية وماسح لقزحية العين فى نفس الوقت، وهو الأمر الذى يعارض تصريحات “DJ Koh” رئيس شركة سامسونج للاتصالات، والذى اصدر إنه لن تكون هناك أى مشاكل تؤدى لتأخير إطلاق هواتف جلاكسى S8.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فاصدر رئيس الشركة فى تصريحات سابقة أن الشركة جهزت نفسها بإنتاج كمية كبيرة من هواتف S8 استعدادا للمبيعات القياسية المتوقعة للهواتف الجديدة، من خلال مضاعفة أعداد وحدات الدفعة الأولى بالهاتف مقارنة بنسخ جلاكسى S7 وS7 إيدج التى تم إنتاجها فى 2016، حيث ستضم الدفعة الأولى من جلاكسى S8 هذا السنة ما يصل إلى 20 مليون هاتف ستكون قادرة على تلبية الطلبية الأولى من الهاتف.

إلا أنه وفقا لبعض المصادر الصناعية التى رفضت كشف أسمائها، فإن سامسونج تكافح فى الخفاء من أجل الحصول على وحدات الكاميرا الأمامية لنموذج هاتف جلاكسى S8، حيث إن شركة Patron الموردة لكاميرات سامسونج غير قادرة على زيادة معدل الإنتاج، وعلى ما يبدو فإن نسبة الإنتاج الحالى تبلغ أقل من 70%، وهو ما يعنى أنه لكل 100 وحدة يتم إنتاجها، هناك أكثر من30 واحدة بها عيب، وهو ما يعنى أنه لكى تتمكن سامسونج من الحصول على إمدادات مستقرة فإن Patron تحتاج لزيادة معدل الإنتاج إلى 80% على الأقل.

وعلى جانب آخر فإن سامسونج تعتمد على شركة Power Logics كمورد أساسى للكاميرات الأمامية لهاتف جلاكسى S8+، وبما أن النموذج الأكبر لا يستخدم كاميرا واحدة لميزتين، فإن الشركة تفخر بمعدل إنتاج أعلى من 90%، وهو ما يعنى أن الشركة لن تواجه الكثير من المشاكل فى التسنةل مع الطلب الكبير من سامسونج.

المصدر : مصر ناين