اصدر ت النجمة نيللى كريم لـ”اليوم السابع”، إن أهم ما دفعها لقبول فيلم “بشترى راجل”، هو أن الموضوع كان بسيطا جدا وغير معقد بخلاف شبه ا موضوع فيلم “اشتباك” الذى كان معقدا ويحمل الكثير من المضامين، لكن فيلم “بشترى راجل” غير معقد ومكتوب بشكل جيد وبسيط من الكاتبة إيناس لطفى، وكان هناك حماس كبير لدى منتجته دينا حرب، إضافة لوجود مخرج متميز اسمه محمد على.

وشوفت نيللى: “كل عناصر الفيلم كانت متكاملة جراء ذلك قررت خوض التجربة وكنت متوقعة أن تنال النجاح، ولكنى لم أقلق مطلقا من فكرة الفيلم بالعكس الفيلم تصنيفه نه فيلم كوميدى اجتماعى رومانسى وكنت لفترة لم أقدم الكوميديا والسيناريو أعجبنى فقررت خوض التجربة”.

يشار إلى نيللى كريم تصور حاليا مشوفها فى مسلسل “لأعلى سعر”، ويشاركها البطولة النجمة زينة وأحمد فهمى، ونبيل الحلفاوى، وأحمد مجدى على، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد حاتم، وسارة سلامة، وأعداد آخر من النجوم، إضافة إلى ظهور مى كساب كضيفة شرف، وهو من تأليف السيناريست مدحت العدل، ومن إخراج ماندو العدل.

المصدر : مصر ناين