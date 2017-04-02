أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو، مساء السبت، أنه لن يعدل الدستور للترشح لولاية ثالثة عند انتهاء ولايته الثانية والأخيرة التى يسمح بها القانون سنة 2021، متحدثا للتلفزيون الرسمى.

واصدر يوسفو فى فى المقابل ة تلفزيونية بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيبه فى ولايته الثانية فى 2 أبريل 2016 إن “أحد طموحاتى الكبرى هو أن أنظم سنة 2021 انتخابات حرة وشفافة وأنقل المسؤولية إلى نيجرى آخر يختاره النيجريون“.

ويسمح دستور النيجر بولايتين رئاسيتين كل منها من خمس سنوات. وأعيد انتخاب يوسفو (65 سنةا) فى مارس 2016 لخمس سنوات.

واصدر “أنا ديموقراطى فى الروح ولست مدعيا الى أن أعتقد أن لا بديل لى، ورأى أن “النيجر بحاجة إلى مؤسسات ديموقراطية قوية”، وجراء ذلك “يجب أن يكون هناك متنفس ديموقراطى مع تناوب” على السلطة.

وفى حال انتاصدر الرئاسة فى ختام ولايته الثانية، فسوف يكون أول رئيس منتخب ديموقراطيا فى هذا البلد يضمن انتاصدر ا سلميا للسلطة، وأطيح سلفه مامادو تانجا سنة 2010 فى انقلاب عسكرى بعدما عدل الدستور للبقاء بعد انتهاء ولايته الثانية.

ولم يعرف هذا البلد الذى يعتبر من أفقر الدول فى العالم رغم أنه غنى باليورانيوم، تناوبا ديموقراطيا فعليا على السلطة منذ استقلاله سنة 1960، وغالبا ما تخللت انقلابات عسكرية العملية الديموقراطية التى بدأت سنة 1993.

المصدر : مصر ناين