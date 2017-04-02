يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتفى منتصف على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء والوجه البحرى تمتد خفيفة للقاهرة.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومصر الفى منتصف ى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتفى منتصف معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 15 21

مطروح 13 21

بورسعيد 15 19

دمياط 15 19

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 12 24

العريش 10 20

نخل 10 20

طابا 11 21

الطور 19 23

مرسى علم 19 26

الغردقة 16 26

شرم الشيخ 17 25

رفح 09 19

كاترين 06 18

سيوة 14 24

المنيا 12 24

الفيوم 12 24

رأس سدر 16 24

أبوسمبل 16 29

فى منتصف الدلتا 14 23

أسيوط 12 24

سوهاج 12 25

الأقصر 16 27

أسوان 17 29

شلاتين 18 29

حلايب 20 27

الوادى الجديد 14 22

قنا 16 26

نويبع 18 22

السلوم 10 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أعداد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 37

المدينة 18 35

الرياض 22 35

المنامة 23 30

أبوظبى 24 36

الدوحة 24 31

الكويت 19 31

دمشق 06 18

بيروت 14 18

عمان 07 16

القدس 09 14

غزة 14 22

ببكرهد 14 26

مسقط 28 34

صنعاء 10 28

الخرطوم 24 40

طرابلس 16 21

تونس 11 27

الجزائر 11 17

الرباط 10 21

نواكشوط 22 39

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على أعداد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 19

اسطنبول 06 14

اسلام اباد 18 34

نيودلهى 22 38

جاكرتا 24 32

بكين 08 23

كوالامبور 24 28

طوكيو 05 12

أثينا 07 19

روما 08 17

باريس 06 17

مدريد 03 18

برلين 06 17

لندن 06 14

مونتريال -02 08

موسكو 04 12

نيويورك 08 13

واشنطن 07 17

المصدر : مصر ناين