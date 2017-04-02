ينشر “اليوم السابع” صورة نادرة لصالح سليم رئيس الأهلى السابق أثناء تكريمه من محمد حسن حلمى “زامورا” رئيس نادى الزمالك وقتها، ومنحه وسام الرياضة الشرفى، داخل القلعة البيضاء.

ويعد صالح سليم من أساطير الكرة المصرية والنادى الأهلى بالأخص، حيث حقق العديد من الانجازات مع الأهلى على مدار مسيرته كلاعب كرة ورئيسًا للقلعة الحمراء.

وكانت تسود حالة من الروح الرياضية العالية بين الناديين الأكبر فى مصر.



جانب من حفل تكريم صالح سليم



حلمى زامورا وصالح سليم

المصدر : مصر ناين