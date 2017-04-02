

فى سيناريو جديد من الصبر والعمل من أجل الحصول على لقمة العيش، جرى وراء أحد عمال البلدية بقرية شطانوف الشوفة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للحصول على لقمة العيش والإنفاق على أسرتة البسيطة، براتب لا يتعدى الـ25 جنيها يوميا، أملا فى أن يتم تعيينه وتوفير الأمان له ولأسرته الفقيرة التى لا تجد أى مصدر رزق سوى هذا الباب .

بجسد نحيل وعيون أضناها المرض، وعمامة على الرأس تخفى داخلها الكثير من التعب، نجد ” صبرى قام بفتحى القرمانى، صاحب ال28 سنةا، والذى يتواجد من الثانية ظهرا الى أن العاشرة مساء وفى بعض الأحيان يستمر العمل إلى الحادية عشرة مساء أو منتصف الليل، واقفا على المقطورة التى تمتلىء بالقمامة يوميا لجمع القمامة.

ويروى صبرى، تفاصيل يومة قائلا، أبدأ عملى مع دقات الثانية ظهرا، لتبدأ وردية العمل الخاصة بى، وأقوم بالصعود إلى المقطورة المتواجدة بأحد نقاط التجميع بالقرية، لأجمع القمامة من المواطنين، وأقوم بتنظيمها الى أن تتمكن المقطورة من جمع أكبر كمية ممكنة، الى أن تمتلئ إلى النصف، لأصعد إليها، وآخذ القمامة من السيدات وأضعها الى أن تكتمل، وانتقل إلى المقطورة الأخرى.

وأضاف صبرى، أقوم بالنزول من المقطورة بعد أن تمتلئ لأجمع ما وقع على الأرض من أكياس قمامة وتراكمات مختلفة وأضعها بالقطورة، الى أن يكون الشارع نظيفا وأنهى على أى تراكمات، الى أن أنهى ورديتى وأعود إلى منزلى منهكا ولا أكاد أصل إلا واستلقى على الفراش من شدة التعب، وخاصة أن عينى بها العديد من التعب خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى صدرى الذى أصبحت أعانى من التعب منه نتيجة القمامة التى أعمل بها يوميا والروائح التى أعانى منها يوميا .

وطالب صبرى بأن يتم تعيينة من أجل الحصول على راتب أعلى ومن أجل الوصول إلى الأمان، لافتا إلى أنه فى حالة مرضه لن يكون هناك أى راتب أو بديل له، وأنه يعتبر العائل الوحيد للأسرة المكونة منه وشقيقه الأصغر وأب مريض ملازم للفراش وأم تجرى وراء معه وتساعدة على الحصول على لقمة العيش، والى أن يتمكن من الزواج والاستقرار وتساعد زوجته والدته فى المنزل .

وأكدت والدة صبرى، أنها تتواجد معه يوميا خاصة أنه يعمل بالقرية التى يسكن بها، مشيرة إلى أنه يتعرض إلى الكثير من الإيذاء من أعداد من السيدات بالقرية، الأمر الذى أجبرها على أن تكون متواجدة معه الى أن تساعدة على العمل دون أى مشكلات ودون أن يكون هناك أى إعاقة له أو تعطيل لعملة، مطالبة بأن يكون هناك فرصة للتعيين لنجلها الى أن تتمكن من تزويجة، وأن يكون له زوجه تساعده وتخفف عنه.