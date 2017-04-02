وصلت قافلة المهجرين من مسلحى المعارضة السورية فى حى الوعر المحاصر بمدينة حمص، وعائلاتهم إلى محافظة إدلب وريفها شمالى سوريا.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، أن ذلك يأتى ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق الحى الموقع بين لجنة المفاوضات ومشبه ين عن النظام السورية برعاية روسية.

وتضم الدفعة الثالثة ألف وخمسمائة شخص بينهم أربعمائة مسلح من المعارضة السورية، واستقبلت منظمات إغاثية محلية المهجرين حيث تم توزيعهم على مراكز إيواء مؤقتة فى بلدات معاة الالجماعة الأرهابية ومصرين ليتم توزيعهم لاحقا على قرى وبلدات أخرى فى الريف والمدينة.

المصدر : مصر ناين