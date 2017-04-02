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بزغ نجمه عندما كان لاعبًا فى صفوف الناشئين بالزمالك، لكنه رحل لبلدية المحلة ليخطف الاضواء وينتقل للأهلى فى تجربة حافلة بالأسرار قبل أن يخلع القميص الأحمر ويذهب للشط، حيث الاتحاد السكندرى ثم سموحة وأخيراً يتواجد فى الإنتاج الحربى.. إنه هانى العجيزى أحد الوجوه التى تتسم بالشياكة داخل وخارج الملعب الذى اختص “اليوم السابع” بحوار تحدث خلاله عن الأهلى والزمالك ومنتخب مصر وعماد متعب وباسم مرسى وأبو تريكة وكوبر وإلى تفاصيل الحوار..

· ما آخر أخبارك مع الإنتاج الحربى؟



انتقلت للإنتاج فى يناير من السنة الحالى وتعرضت للإصابة وغبت عن المشاركة فى المباريات الأخيرة وأطمح أن يكون القادم أفضل وأظهر بشكل قوى.



هانى العجيزى مهاجم الانتاج الحربى

*ماسبب تراجع نتائج الإنتاج الحربى هذا الموسم؟



الإنتاج الحربى نادى كبير يستاهل مكان مميز فى جدول الدورى أحسن من الترتيب الحالى، وأرى أن فوزنا على الزمالك أحدث بعض الغرور لدى بعض اللاعبين مما جعل الفريق يفقد بعدها.



هانى العجيزى يتحدث لليوم السابع

*ردد البعض أنك كنت على خلاف مع شوقى غريب قبل رحيله؟



بالعكس شوقى غريب مدرب متميز تجمعنى به علاقة طيبة وله فضل كبير عليا.



هانى العجيزى يتحدث لليوم السابع

*كيف ترى تولى مختار مختار مسئولية تدريب الإنتاج؟



مدرب كبير، أمامه مهمة صعبة محتاج شوية تعب وأداء رجولى من اللاعبين بمعنى الكلمة وأتمنى له التوفيق لتخطى هذه المرحلة وكلى ثقة أن الامور سوف تتحسن تدريجياً ونخطط لختام الموسم فى مركز يليق بنا ومن ثما نركز فى المربع الذهبى الموسم القادم.



هانى العجيزى مهاجم الانتاج الحربى

*لماذا رحل هانى العجيزى عن صفوف الزمالك؟



كنت متألق فى صفوف الناشئين بالزمالك وأشارك بصفة مستمرة وتم تصعيدى للفريق الأول وكان الزمالك وقتها مدجج بالنجوم أمثال جمال حمزة وتم التعاقد مع عمرو زكى فكان صعب ناشئ يحصل على فرصته ولعب التجنيد دور البطولة فى إبعادى عن التدريب مع الفرنسى هنرى ميشيل مدرب الفريق الابيض حينها الذى أشاد بمستواى ولكن أعلن غضبه من غيابى المستمر ورفض قيدى فى القائمة فانتقلت إلى بلدية المحلة وقدمت أفضل مواسمى وانتقلت للأهلى رغم محاولات الزمالك لضمى.

* لماذا فضلت عرض الأهلى على الزمالك وقتها؟



والدى الله يرحمه هو السبب فقد أقنعنى بالانضمام للأهلى بعد استغناء الزمالك عن خدماتى رغم أنه زملكاوى ولكنه كان مضايق من عدم تقدير الزمالك لإمكانياتى.

*هل تعرضت للظلم فى الأهلى؟



متظلمتش فى الأهلى بل أعترف أنى أضعت حلم اللعب فى الأهلى، كنت مصاب فى الحوض وفترة إصابتى طولت ولم يستفد الفريق من قدراتى.



هانى العجيزى

*هل كان مانويل جوزيه وراء قرار الاستغناء عنك؟



عفوا رحلت عن الأهلى بإرادتى ولم يتم الاستغناء عنى، ومانويل جوزيه رحل قبل أن أترك الأهلى.

*ماذا تقصد؟

جمعتنى جلسة بهادى خشبة مدير الكرة وقتها وطلبت منه الموافقة على الانتاصدر إلى أى فريق على سبيل الإعارة الى أن أتمكن من اللعب، وفى الحقيقة نصحنى بالبقاء وأننى سوف أحصل على الفرصة فى الوقت المناسب ولكننى صممت على الإعارة، ورحلت إلى نادى الاتحاد السكندرى وقدمت أداء جيداً فى السنة الأولى ولكن للأسف فى الموسم الثانى لم أتمكن من المشاركة بشكل منتظم ل إصابة الحوض التى تعرضت لها.

*هل ندمت على قرار الرحيل عن الأهلى؟



بالفعل وأعتبره أكثر قرار ندمت عليه فى حياتى، كان لابد أن أستمر وأتمسك بالفرصة وأثبت نفسى.

* ما رأيك فى الانتقادات لك على السويشال ميديا؟



عشان أنا صريح واللى فى قلبى على لسانى وده بيزعل الناس، ولما كنت فى سموحة تعرضت للخصم ل بوست نزلته مع أنى شايف أن دى حاجات شخصية مش من حق النادى يتدخل فيها، لست من هواة مخاطبة الصحفيين ومواقع التواصل معمولة عشان كده.

*النجوم أصبحت تخشى الانضمام للأهلى خوفاً من الدكة مارأيك؟



فعلا وأكبر مثال أحمد الشيخ كان بديلا فى الأهلى وأصبح نجماً متألق فى المقاصة، وأعلم أن البدرى يضع هيكل أساسى للفريق يرفض التغيير فيه.

*أحمد حمودى لعب للزمالك وإنضم للأهلى شبه ك هل تتوقع له النجاح؟



هينجح لأن البدرى بيحبه منذ تألقه مع سموحة فى الدورة الرباعية، إمكانيات حمودى تؤهله للتألق مع الأهلى.

*عماد متعب مظلوم ولا ظالم؟



مشكلة متعب أنه أتاخد عليه أنه بقى “لاعب دكة” يشارك ربع ساعة فقط، ودى فى مصر كارثة، ولو خد مباريات كاملة هاينجح لأنه باختصار أفضل مهاجم فى مصر.

*أين هانى العجيزى من منتخب مصر؟



كنت فى سموحة ولعبت لمنتخب مصر مع شوقى غريب وشاركت فى مباراة ودية وبعدها تم استبعادى.

*مارأيك فى أداء كوبر مع الفراعنة؟



مدرب واقعى وأرفض اتهامه بالحظ، لو كوبر محظوظ يبقى حسن شحاته محظوظ بعد فوزه بثلاث بطولات أفريقية متتالية !.. بلاش النغمة دى.

*هناك انتقادات عنيفة توجه لكوبر رغم نتائجه مع الفراعنة ماتعليقك؟



لأن الشعب المصرى بيحب الكورة الحلوة ومنتخب مصر مبيلعبش كورة حلوة مع كوبر بس الاهم بيحقق نتائج متميزة وهيوصل كأس عالم.

*لماذا أجزمت أن كوبر سيقود الفراعنة لكأس العالم؟



لأنه لو محصلش هاتبقى كارثة والمصريين هيتشلوا، ربنا يستر أنا متفائل خير المرة دى.

*مارأيك فى تكوين منتخب للمحليين؟



فكرة كويسة لان هناك لاعبين مظلومين فى الدورى مبتروحش المنتخب وهى فرصة جيدة لكوبر لرؤية اللاعبين مرة ثانية.

*لعبت للزمالك.. من تراه الانسب لتدريبه المدرب الاجنبى أم الوطنى؟



المدرب المحلى أفضل لأن الأجنبى هيرفض التدخل فى اختياراته !

*من يتوج بالدورى هذا الموسم؟



الأهلى طبعاً، المؤشرات كلها بتقول كده.

*ماهى أزمة حسام غالى؟



عصبيته الزائدة، طريقته فى التوجيه مش لطيفة لكن ليس هناك اختلاف على موهبته وتاريخه.

*كيف ترى أزمات باسم مرسى المستمرة؟



جمهور الزمالك “دلع” باسم مرسى زيادة أوى.

*من هو أحسن لاعب فى مصر؟



أحمد الشيخ.

*أحسن مدرب؟



إيهاب جلال.

* أغلى هدف فى مشوارك؟



هدفى فى برشلونة مع الأهلى.

*أقوى مدافع واجهته؟



أحمد حجازى مدافع الأهلى.



هانى العجيزى

المصدر : مصر ناين