تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الواجبة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى حكمها على 8 متهمين بالانضمام لـ”خلية وجدى غنيم”.

يصدر القرار، بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وتضم قائمة المتهمين كلا من :

1. عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس

2. عبد الله عيد عمار فياض 21 سنة طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس

3. سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 “هارب” مالك شركة مفروشات

4. مجدى عثمان جاه الرسول 40 سنة هارب

5. محمد عصام الدين حسن بحر 25 سنة محامى “محبوس”

6. محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة مالك مطبعة “محبوس”

7. أحمد محمد طارق حسن 29 سنة تاجر ” محبوس”

8. وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة

وكانت نيابة تأمين الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين لاتهامهم بأن المتهم الأول أنشأ وأسس وتولى زسنةة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات السنةة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأسس وتولى زسنةة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والواجبة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.

المصدر : مصر ناين