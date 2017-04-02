يستعد النجم اللبنانى جو أشقر لطرح أحدث كليباته “إيه اللى جابه” بالتزامن مع أعياد الربيع، وهى أغنية مصرية كتبها مصطفى مرسى ولحنها محمود الخيامى ووزعها أحمد عادل، يأتى ذلك بعد أغنيته اللبنانية التى حملت عنوان “جرن الكبة”، كلمات سمير نخلة ولحن ريشار نجم وتوزيع عمر صباغ وميكس وماستر محمد المقهور، وظهر أشقر فى كليب الأغنية الذى أخرجه جاد شويرى مُتقمصا شخصية “باباى” الكارتونية الشهيرة.

يُذكر أن جو أشقر طرح قبل فترة أغنية مصرية عنوانها “قلب جامد” كلمات هانى صارو ولحن مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وميكس وماستر ياسر أنور، وصورها فيديو كليب تحت إدارة المخرج نجاد عبد المسيح، وقد استعان أشقر فى الكليب بمجموعة من الراقصين المحترفين تحت إشراف مصمم الرقصات والاستعراضات شونى، وتم التصوير على الحدود الصربية البوسنية جانب بحيرة “درينا” Drina river.

المصدر : مصر ناين