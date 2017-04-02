يصطدم إنبى مع المصرى فى السابعة والنصف مساءً على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، فى مباراة متساوية فى الحظوظ والطموح من جانب الفريقين والمؤسسات الفنية.

إنبى صاحب المركز الـ12 برصيد 24 نقطة يكشف عن الفوز السادس له بالموسم الجارى أمام المصرى وتحسين ترتيبه، لاسيما أن الموسم الحالى من أسوء مواسمه بالدورى الممتاز.

المصرى يطمع فى استعادة الانتصارات أمام إنبى بعد الخسارة الثقيلة من المقاصة فى الجولة الماضية بنتيجة 4 / 2، وتوقف رصيد عند 40 نقطة فى المركز الرابع لتخطى الزمالك صاحب المركز الثالث والذى يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط حيث يتساوى معه فى أعداد النقاط.

المصدر : مصر ناين