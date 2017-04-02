كشف تقرير جديد عن تصريح لـ “John Chen” الرئيسى التنفيذى لشركة بلاك بيرى خلال الإعلان عن تقرير أرباح للشركة، والذى أشار فيه إلى جرى وراء الشركة لإطلاق جهاز لوحى يعمل بنظام أندرويد، وذلك استعدادا للمرحلة الثانية من برنامج الترخيص الذى تعمل به الشركة، مع ملاحظة أن الشركة لن تقوم بمفردها بصناعة هذا الجهاز اللوحى بعد توقفها عن تصنيع المؤسسات، ولكنه سيحمل علامتها التجارية فقط، فى حين سيقوم طرف آخر بصناعته لصالحها.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن بلاك بيرى تعمل فى شراكة مع ثلاثة شركات مختلفة تقوم بتصنيع هواتف بلاك بيرى الحالية وهى كلا من TCL الصينية وOptiemus الهندية و PT BB Merah Putih الإندونيسية، جراء ذلك فقد تقوم إحدى هذه الشركات الثلاثة بتصنيع الجهاز اللوحى الجديد.

وكانت شركة بلاك بيرى قد أطلقت فى 2011 أول جهاز لوحى لها والذى كان يعرف بـ PlayBook وكان يعمل بنظام بلاك بيرى 10، لكن مع هذه الأنباء الجديدة فإن الشركة ستقوم فقط بإمداد هذه المؤسسات بنظام التشغيل وإلزام الشركات المصنعة له بضرورة موافقته لمعاييرها للجودة، كذلك فإن هذه الخطوة من الشركة تقضى على تصريح “Thorsten Heins” المدير التنفيذى السابق للشركة، والذى اصدر فى 2013 إن المؤسسات اللوحية ستنتهى فى خلال 5 أعوام.

المصدر : مصر ناين