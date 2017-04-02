أُصيب شاب من طالبى اللجوء فى بريطانيا ، السبت ، بجروح خطيرة إثر تعرضه للضرب “بشكل وحشى” على أيدى عصابة جنوب شرق لندن ، فيما وصفته الواجبة بأنه “جريمة كراهية“.

ونقلت صحيفة “جارديان” البريطانية عن الواجبة قولها إن شابا يبلغ من العمر 17 سنةًا من طالبى اللجوء أُصيب بجروح خطيرة فى الرأس ، ويرقد فى حالة حرجة بإحدى المستشفيات فى لندن ، وأشارت إلى أن صديقيه هربا من الهجوم بجروح طفيفة.

وكان المصاب ينتظر فى محطة حافلات بمدينة كرويدون جنوب شرق لندن ، حينما أوقفه 8 أشخاص وسألوه عن المكان الذى جاء منه ، قبل أن يتعرض للمطاردة والضرب الوحشى بعدما أخبرهم أنه طالب لجوء ، ولاذ المهاجمون بالفرار.

المصدر : مصر ناين