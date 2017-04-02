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السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية وكردون لمنع امتداده للشقق المجاورة

منوعات
السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية وكردون لمنع امتداده للشقق المجاورة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أحد العقارات السكنية بالعمرانية  ، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى العمرانية  ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

المصدر : مصر ناين

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