السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية وكردون لمنع امتداده للشقق المجاورة
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أحد العقارات السكنية بالعمرانية ، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى العمرانية ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
المصدر : مصر ناين
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