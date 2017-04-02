تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أحد العقارات السكنية بالعمرانية ، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى العمرانية ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

المصدر : مصر ناين