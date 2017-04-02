حصلت الباحثة دعاء فوزى مصطفى المعيدة بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض كلية المنوفية على درجة الماجيستير فى إدارة التمريض فى الرسالة المقدمة تحت عنوان “العلاقة بين عوامل العمل المحفزة والإبقاء على الممرضات فى مستشفيات مختارة بشبين الكوم”.

وأشارت الباحثة فى رسالتها ، إلى أن الرسالة استهدفت تقييم عوامل العمل المحفزة بمستشفيات كلية المنوفية والمستشفى التعليمى بشبين الكوم وتقييم عوامل البقاء فى العمل وتقييم العلاقة بين عوامل العمل المحفزة وعوامل البقاء فى العمل.

وأكدت الباحثة أن الرسالة انتهت إلى العديد من النتائج الهامة منها وجود علاقة طردية إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين عوامل العمل المحفزة وعوامل البقاء فى المستشفى، مما يعنى أنه بزيادة العوامل المحفزة يزداد بقاء الممرضات بالمستشفى ، وفى ضوء هذه النتائج انتهت الباحثة الى العديد من التوصيات أهمها يجب أخذ نتائج الدراسة فى الاعتبار أثناء تسنةل مديرى المستشفيات ورؤوساء التمريض مع الممرضات من أجل زيادة التحفيز والإبقاء على الممرضات بالمستشفيات ، وأيضا الاعتراف والتقدير لأداء وإنجازات الممرضات شبه تكريم الممرضات المثاليات وتحديث سياسات المستشفى المتعلقة بالعهدة وإجازات التمريض وساعات عمل الممرضات ووجوب إعداة النظر فى التوصيف لوظيفى للمرضات وعقد برامج تدريبية لمديرى ومشرفى التمريض لتحسين مهارات الإدارة والقيادة والإتصال مع الممرضات لديهم .

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة منال موسى إبراهيم الأستاذ بقسم إدارة التمريض ووكيل كلية التمريض كلية المنوفية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سناء مصطفى سعفان الإستاذ المساعد بنفس القسم والدكتورة زينب محمد رشاد المدرس المتفرغ بتمريض المنوفية والدكتورة نرمين محمد عيد استاذ ورئيس قسم إدارة التمريض والدكتورة كريمة أحمد السيد الاستاذ المساعد بقسم إدارة التمريض بكلية طنطا.

المصدر : مصر ناين