يشهد النادى الأهلى الموسم الحالى 2016 / 2017 طفرة قوية فى ألعاب الصالات على صعيد الطائرة واليد والسلة فى ظل تحقيق العديد من البطولات هذا الموسم وانتظار التتويج بالباقى محليًا وأفريقيًا على مستوى السيدات والرجال.

الكرة الطائرة

استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى مواصلة أفراح الاهلى بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب وادى دجلة 3 /1 قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية للأندية المقرر لها الشهر الجارى بتونس، بعدما استطاع فريق الرجال حصد اللقب فى المنافسة التى اختتمت مؤخرًا بالفوز على النجم الساحلى 3 /1 فى منتصف جماهيره ليزيد الطموح بالتتوبج بلقب كأس مصر لعد خسارة لقب الدورى الممتاز .



سيدات يد الأهلى



الطائرة رجال



سيدات يد الأهلى



الطائرة رجال

كرة اليد

كما يشهد فريق كرة اليد للرجال هذا الموسم فترة انتعاشة بعد كبوة طويلة الموسم الماضى، حيث يواصل الفريق الأول تصدره لدورى المحترفين، فضلاً عن التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية على حساب الترجى التونسى والجرى وراء لحصد السوبر والكئوس المقرر لهم الشهر الجارى بالمغرب ولقب المحترفين، فيما حصد فريق السيدات لقب الدورى والكأس أيضًا، فضلاً عن تتويج فريق المرتبط مواليد 98 بلقب الدورى.



سيدات يد الأهلى



يد الأهلى رجال



سيدات يد الأهلى



يد الأهلى رجال

كرة السلة

بينما استطاع فريق كرة السلة حصد لقب البطولة الأفريقية للأندية لأول مرة فى تاريخه على أرضه فى منتصف جماهيره فى المنافسة التى استضافتها صالة القلعة الحمراء بالجزيرة.



سلة الأهلى





المصدر : مصر ناين