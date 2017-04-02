تأعدادت صور كفاح ذوى الاحتياجات الخاصة ليثبتوا للمجتمع بأن ظروفهم الصعبة لم تكن عائقا لإثبات ذواتهم فى الحياة ليكونوا مثالا للمواطن المشارك فى بناء الوطن.

سومه توكل عبد العزيز، إحدى الكفيفات التى تعلمت ضمن مشروع تعليم الكبار بلغة برايل وكان عمرها 19 سنةاً وحصلت على الشهادة الإعدادية والثانوية بنظام المنازل والتحقت بقسم الاجتماع بكلية الأداب كلية كفر الشيخ، وقاومت كل محاولات الإحباطات التى تعرضت لها.

اصدر ت سومه توكل، نحن أربع شقيقات منهن اثنتين كفيفتين، توفى الوالد سنة 2010م، تركهم للتحمل والدتها مسئوليتهن، فشقيقتها الكفيفة بسمة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، ومرفت بالصف الثالث الإعدادى، مؤكدة أنها صممت على تلقى تعليمها، ولن تكون شبه الذين فاتهم قطار التعليم مهما كان عمرها، فلم يوجد أمامها إلا طريق واحد لتسلكه لتحقق ذاتها.

وأضافت سومه توكل، إنها التحقت بمشروع تعليم الكبار سنة 2003م، لأنها لم تلتحق بأى مدرسة وكان عمرها 19سنة فتعلمت بلغة “برايل” القراءة والكتابة، وبعدها التحق بالصف الأول الإعدادى وتمكنت من الحصول على الشهادة الإعدادية وبعدها الشهادة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين بمجموع 80%، وكانت تعتمد على الدروس الخصوصية بمدرسة النور للمكفوفين، مؤكدة لم يكن يُصرف لها ولا لشقيقتها كتب ولجأت لإحدى الجمعيات لتسجل لها شرائط طوال فترة تعليمها التى مرت بها، والتحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع، لتحصل على تقدير جيداً جداً، وكرمها اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق.

واصدر ت توكل، إنها لم تستمع لكلام المحبطين الذين يتعجبون من تصميمها على مواصلة تعليمها، مؤكدة أنها مؤمنة بالحكمة القائلة: “لا يأس مع الحياة ولا حياة من اليـأس” وهدفها من التعليم عدم احتياجها لأحد.

وأضافت أنها تزوجت من رجل متزوج من القاهرة، ورفضت الإقامة بالقاهرة نظراً لظروفها لارتباطها بالدراسة بالكلية ، إضافة لعدم استطاعتها العيش مع أسرة زوجها الأخرى، وأنها تطالب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ تدبير وحدة سكنية لها، لتخفف عنها إيجار الوحدة السكنية التى تسكن فيها بحى القنطرة البيضاء والتى تضطر لطلب المساعدة لتسديد الإيجار المغالى فيه.

واصدر ت سومة توكل، أنها تدعو كل القلوب الرحيمة مساعدتها فى استئجار وحدة سكنية نظام قديم، أو الحصول على شقة الى أن لو صغيرة الى أن لا تضطر للتنقل بين الوحدات السكنية التى يطالب أصاحبها بتركها مما يصعب عليها إيجاد وحدة سكنية أخرى، مؤكدة أنها طرقت كل الأبواب وتنتظر مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة.



سومه توكل الكفيفة



شهادة تعليم الكبار التى حصلت عليها سومة



بيان من الكلية مرسل لرئاسة الجمهورية



الشهادة الطبية الخاصة بسومة

المصدر : مصر ناين