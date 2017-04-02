أعلنت قوات التأمين الكولومبية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مدار الأيام الماضية على مناطق جنوب غرب البلاد، واصدر ت إن الانهيارات أسفرت- حسب آخر حصيلة- عن مصرع 254 شخصا وإصابة 400 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أن 1100 من قوات الواجبة والجيش الكولومبى يشاركون فى عمليات الكشف والإنقاذ، مشيرة إلى أن أكثر من 200 شخص مازالوا فى عداد المفقودين فى مدينة “موكوا” بإقليم “بوتومايو”.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى فيضان عدة أنهار لتغمر المياه والركام الأبنية والطرق فى مدينة “موكوا” وتشل حركة السيارات بعد ارتفاع الطين لعدة أقدام.

بدوره، اصدر الصليب الأحمر الكولومبى أنه يعمل حاليا على تقديم المساعدات للعائلات المتضررة من الانهيارات الطينية، كما يحاول مساعدة أفراد الأسر على الاتصال ببعضهم البعض.

وكان الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس قد أعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة من الانهيارات الطينية كما قام بزيارة تفقدية للإشراف على جهود الكشف والإنقاذ.

وأكد سانتوس أن حكومته ستبذل كل ما فى وسعها لمساعدة المتضررين من هذه الانهيارات الطينية.

المصدر : مصر ناين