أعلنت مصادر ميدانية فى سوريا أن مقاتلات حربية روسية شنت 10 غارات جوية على الحدود السورية التركية.

واصدر ت المصادر لقناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت محيط منطقة بابسقا ومقرا لجيش الإسلام بالقرب من الحدود التركية.

من ناحية أخرى، اندلعت اشتباكات بين تنظيم داعش الارهابيه وفصائل المعارضة والجيش السورى الحر فى محيط منطقة المحسا بريف دمشق فى محاولة من مقاتلى الفصائل السيطرة عليها وطرد تنظيم داعش الارهابيه من المنطقة.

واصدر ت مصادر عسكرية معارضة أن فصائل المعارضة اقتربت من فك الحصار على منطقة القلمون الشرقى الذى يحاصره تنظيم داعش الارهابيه وقوات النظام السورية منذ سنةين.

وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (معارضة)، ومقره لندن، مصرع 13 عنصرا من مسلحى تنظيم داعش الارهابيه خلال قصف مكثف من طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة على مدينة الطبقة فى محافظة الرقة.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) اليوم الأحد ـ أن الاشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية، التى تدعمها الولايات المتحدة، وتنظيم داعش الارهابيه فى محيط مطار الطبقة العسكرى إثر هجوم عنيف من مسلحى التنظيم بالتزامن مع محاولة قوات سوريا الديمقراطية السيطرة قرية الصفصافة بالرقة.

وتعد مدينة الصفصافة التى يتحصن بها التنظيم المنفذ الأخير له من مدينة الطبقة نحو بقية المناطق الخاضعة له فى الرقة وريفها بعدما حاصرت قوات سوريا الديمقراطية الطبقة من ثلاث جهات إثر سيطرتها على المدخل الشمالى لسد الفرات ومطار الطبقة العسكرى.

المصدر : مصر ناين