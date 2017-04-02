اصدر ت وزارة الدفاع الروسية ” أن بيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الذى يبرر سقوط أعداد كبير من الضحايا بين المدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكى غير معقول”.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ إلى أن هذا التبرير يدل على المستوى الحقيقى لتخطيط العمليات التى تحكم مسبقا على السكان بالموت بـ”القنابل الذكية”.

كان البنتاجون قد أعلن الخميس الماضى أنه سينشر قريبا تسجيل فيديو يظهر مقاتلين من تنظيم داعش الارهابيه، وهم يسوقون مدنيين إلى مبنى فى مدينة الموصل العراقية ثم يطلقون اللهيب منه، وذلك فى أحدث رد من الجيش الأمريكى على الانتقادات التى أعقبت تفجيرا آخر يعتقد أنه أوقع عشرات القتلى المدنيين.

يذكر أن الجيش الأمريكى كان قد اعترف بأن التحالف الذى يقوده ربما كان له دور فى التفجير الذى وقع فى 17 مارس فى مدينة الموصل العراقية لكنه اصدر أن المسئولية يمكن أن تقع أيضا على تنظيم داعش الارهابيه.

واصدر مسئولون محليون وشهود عيان أن ما يصل إلى 240 شخصا ربما يكونون قد لقوا حتفهم فى حى الجديدة بالموصل عندما تسبب تفجير فى انهيار مبنى ودفن أسر تحت أنقاضه.

المصدر : مصر ناين