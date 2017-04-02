يستدرج المقاصة نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد الفيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، فى مباراة صعبة ستحظى بالإثارة والندية من جانب الفريقين.

المقاصة صاحب أقوى هجوم فى الدورى برصيد 42 هدفًا يجرى وراء للكشف عن فوزه الـ16 فى مواجهة اليوم أمام الإسماعيلى، لمطاردة الأهلى المتصدر وتقليل فارق الـ4 نقاط بينهما، حيث يقبع الفريق الفيومى فى المركز الثانى برصيد 48 نقطة والأهلى فى القمة برصيد 52 نقطة ويضم فى صفوفه أحمد الشيخ هداف الدورى برصيد 11 هدفًا .

الإسماعيلى يتطلع لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى فى مباراة المقاصة بعد الفوز على النصر للتعدين فى الجولة الماضية بنتيجة 5 / 1 والوصول للانتصار السادس فى مشواره بالدورى وتحسين ترتيبه فى جدول الدورى بعدما حل فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

المصدر : مصر ناين