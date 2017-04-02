حصل “اليوم السابع” على مقطع من كلمات أغنية “حاسة بيك” للنجمة اللبنانية نانسى عجرم والتى كتبها الشاعر الغنائى خالد تاج الدين ولحنها خالد عز، ووزعها موسيقيا طارق مدكور، وتقول كلمات الأغنية: “حاسة بيك.. عارفة إنك نفسك ابقى بين إيديك.. ليه مخبى وانت بان شوقك عليك.. حاسة بيك.. حس بيا خلاص هتقتلنى الظنون”.

يُذكر أن ألبوم نانسى عجرم سيحمل عنوان “حاسة بيك”، والذى تتعاون فيه مع الشعراء خالد تاج الدين ومحمد رفاعى وتامر حسين والملحن خالد عز والشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، إضافة إلى الملحن الكبير وليد سعد والموزعين الموسيقيين طارق مدكور وأحمد إبراهيم وهادى شرارة، ومجموعة اخرى من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكانت نانسى قد طرحت فى بداية السنة 2017 أغنية من الألبوم الجديد بعنوان “عم بتعلق فيك”، وتخطت الأغنية الى أن الآن 14 مليون مشوفة.

المصدر : مصر ناين