أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد جلاكسى S8 منذ عدة أيام، ويتميز بالعديد من المزايا المهمة التى أرادت سامسونج أن تنافس بها هواتف أبل آيفون بشكل سنة، سواء المتاحة بالفعل فى الأسواق أو ما سيتم الكشف عنه خلال هذا السنة، وفيما يلى نرصد لك أبرز الفروق بين جلاكسى S8 وهاتف آيفون 7.

– الشاشة

سامسونج جلاكسى S8: 5.8 بوصة (14402960 x) سوبر أمولد.

آيفون 7: يأتى بشاشة 4.7 بوصة بدقة 750×1334 بيكسل.

– المعالج

سامسونج جلاكسى S8: كوالكوم سنابدراجون 835.

آيفون 7: شرائح Apple A10 Fusion.

– الكاميرا

سامسونج جلاكسى S8: كاميرا خلفية 12MP مع فلاش، وكاميرا أمامية 8.MP

آيفون 7: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل+ أمامية 7 ميجا بيكسل.

– نظام التشغيل

سامسونج جلاكسى S8: أندرويد نوجا 7.0

آيفون 7: يعمل بنظام التشغيل iOS 10.

– البطارية

سامسونج جلاكسى S8: 3,000.mAh

آيفون 7 : يمكنها البقاء لمدة 14 ساعة من وقت التحدث.

– مساحة التخزين

سامسونج جلاكسى S8: GB RAM4 ، ومساحة التخزين الداخلية 64GB (قابلة للتوسيع تصل إلى 265GB).

آيفون 7 : 2 جيجا بايت “رام”، ومساحة تخزين الى أن 256 جيجا بايت.

المصدر : مصر ناين