تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد ، طعن الروائى أحمد ناجي، على حكم حبسه سنةين، حيث تنظر المحكمة فى هذه المرحلة الشق الموضوعى، حيث تعتبر هذه المرحلة هى الأخيرة والنهائية أمام النقض، بالتالى سيكون الحكم الصادر بات ونهائى.

كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن إلى جلسة اليوم لضم مفردات القضية، مع استمرار قرار إخلاء سبيل ناجى ومنعه من السفر.

كانت النيابة السنةة قد استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة ناجى من تهمة خدش الحياء، وقبلت المحكمة الاستئناف، وأصدرت حكمها 20 فبراير الماضى، بحبسه سنةين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ويحاكم ناجى بتهمة خدش الحياء، بعد نشره فصل من روايته “استخدام الحياة”، فى مجلة أخبار الأدب.

المصدر : مصر ناين