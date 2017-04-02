دمر طيران التحالف العربى مخزن أسلحة شوف لميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى جبل الثار بمحور البقع شمال محافظة صعدة الواقعة شمالى اليمن على حدودها مع المملكة العربية السعودية.

واصدر مصدر ميدانى- حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، ” أن الطيران شن عدة غارات على مواقع للميليشيات ودمر مخزنا للأسلحة الثقيلة والخفيفة شوفا للحوثيين ” .

فى سياق متصل، أفاد المصدر بمصرع سبعة من الميليشيات وإصابة 17 آخرين فى مواجهات مع الجيش الوطنى اليمنى فى مقبنة غرب مدينة تعز الواقعة جنوب غربى اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من إحباط محاولة تسلل للميليشيات فى محيط جبل علقة بمنطقة الكدحة المحاذية لمديرية مقبنة وكبدهما خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

وأظهر المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضا فى تعز مواقع الميليشيات فى محيط معسكر خالد ومفرق المخا غربى المدينة.

المصدر : مصر ناين