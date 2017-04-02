انطلقت اليوم الأحد بشمال سيناء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال،اعتبارا من اليوم الأحد والى أن 2017/4/5، وتستهدف الأطفال من سن يوم الى أن خمس سنوات.

وأظهر بيان لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه جارى تنفيذ حملة محدودة ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من اليوم، والى أن 2017/4/5 وتستهدف الأطفال من سن يوم الى أن خمس سنوات بجميع الإدارات الصحية والمراكز الحضرية بالمحافظة.

ونشرت المديرية قوافل فرق التطعيم فى مناطق مختلفة داخل مدينة العريش، واكدت استقبال الاطفال المستهدفين فى المراكز والوحدات الصحية.

كما تقوم فرق المشوفة من المديرية والإدارات المختلفة بمشوفة تنفيذ الحملة، والتاكيد على وجود اطقم العمل من الممرضين المكلفين بمهام التطعيم.

المصدر : مصر ناين