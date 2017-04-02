قررت النيابة السنةة بالسويس تجديد حبس “منير . س” مدير سنة الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنية من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية إلى مليون جنية.

وكانت النيابة السنةة قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية “سيد . ح” أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنية وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية “محمد . أ” بكفالة مالية 2000 جنية.

كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من “سيد . ح” أحد أكبر مستوردى العطارة بالأستقرار مع “منير . س” مدير سنة الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنية إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.

وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهم الثالث مستخلص جمركى اتفقوا على إخراج الشحنة بالأستقرار المذكور.

المصدر : مصر ناين