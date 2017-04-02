يمنى بعض لاعبى الزمالك، النفس ببداية جديدة داخل قلعة ميت عقبة، بقدوم المدرب الأجنبى المقرر توليه مهمة تدريب الفريق بعد رحيل محمد حلمى خاصة محمد مسعد الذى لم يشفع له التألق فى المباريات الودية لنيل ثقة محمد حلمى الذى واصل استبعاده الى أن مباراته الأخيرة أمام سموحة ونفس الأمر بالنسبة للزامبى إيمانويل مايوكا الذى فاض به الكيل ليستدعى وكيل أعماله اليونانى سايكس إلى القاهرة لعقد جلسة مع مسئولى النادى وتحديد مصيره إما المشاركة أو الرحيل لرغبته فى الرجوع لصفوف منتخب بلاده الذى كان أحد نجومه قبل الانتاصدر للزمالك ويترقب الثنائى اطلاق رصاصة الرحمة من الخواجة سواء بالمشاركة أو الرحيل نهائيًا .

كما تضم قائمة الزمالك مجموعة أخرى من المترقبين لقدوم الخواجة وهم صلاح ريكو وإبراهيم صلاح وحسنى قام بفتحى ومحمود حمدى الونش الذين خرجوا من حسابات جهاز حلمى وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا.

المصدر : مصر ناين