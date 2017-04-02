توجه الناخبون فى صربيا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية أنه يجب أن يفوز المرشح بأكثر من 50% من أصوات الناخبين لتجنب إجراء جولة ثانية فى 16 أبريل الجارى، مشيرة إلى أن أبرز المرشحين هو رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المتوقع فوز فوسيتش فى هذه الانتخابات أمام المرشحين الآخرين ومنهم وزير الخارجية السابق فوك جيريميتش والقومى المتطرف فوجيسلاف سيسيلى، وذلك على الرغم من تحذيرات المعارضة من مدى هيمنته على البلاد.

يشار إلى أن دور الرئيس فى صربيا شرفى إلى حد كبير ولكن من المتوقع أن يحتفظ فوسيتش (47 سنةا) بسلطة حقيقية من خلال سيطرته على الحزب التقدمى الحاكم.

ويقول معارضو فوسيتش أن لديه نزعة استبدادية دفعته للسيطرة على وسائل الإعلام فى صربيا منذ أن صعد حزبه إلى السلطة فى 2012 وأصبح رئيسا للوزراء قبل ثلاث سنوات، وهو الاتهام الذى ينفيه فوسيتش.

المصدر : مصر ناين