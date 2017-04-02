ناشد “محمد عبد ربه” رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان الدولة، لوقف تصدير المواد الخام والتوجه للتصنيع، واستهداف المنافسة، مؤكدا أنه لابد من ضمان الطلب على المنتج وضمان تغطية النفقات وأن يكون الإنتاج سريع التداول وسريع التصدير وأن يكون عائده سريع لكى تتكرر الدورة الصناعية، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تقليل التكاليف بما فيها تكاليف الطاقة الى أن تتم المنافسة على السعر، موضحا أن هناك زوايا لا يجب أن تغفل شبه المراجعة ومعايير الفاقد وتقليل الهدر.

يقول “أحمد عثمان” الأمين السنة للجنة النقابية المستقلة للسنةلين بمصنع السبائك الحديدية بإدفو أنه من أجل النهوض بصناعة السبائك الحديدية لابد من تطوير مصنع السبائك الحديدية بإدفو، وتحديث المنتج النهائى وإدخال صناعات جديدة مطورة قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، وأن يتم رفع أجور السنةلين بما يتناسب مع ظروف وطبيعة عملهم الى أن ترتفع الحالة المعنوية ويعود ذلك بالايجاب على السنةلين والعملية الإنتاجية.

وطالب بضرورة تجديد المعدات الأساسية بعنبر الإنتاج وخصوصا الأوناش العلوية لضمان سهولة سير العملية الإنتاجية والسلامة المهنية للسنةلين والتدريب المستمر للسنةلين على السلامة والصحة المهنية.

ومن ناحيته اصدر حمادة على، كيميائى إنه لابد من توفير بدائل أخرى للطاقة لتغذية مصنع الفيرسيلكون بإدفو بديلا للكهرباء وتأهيل العمال ودعم المصنع بكوادر جديدة من خريجى كليات الهندسة والعلوم من أبناء مركز ومدينة إدفو، ومحاولة قام بفتح أفاق جديدة للتصنيع الكامل بجانب قام بفتح أسواق تصديرية جديدة وإنشاء فرع آخر للمصنع بالظهير الصحراوى، وعمل بروتوكولات تعاون مع كلية أسوان وجامعات الصعيد والأكاديمية البحرية لربط قلاع الصناعة بمسنةل وأبحاث الكلية .

فيما طالب “أبو الحسن محمود” جيولوجى بضمان إحتياطى كبير من خام الكوارتز اللازم لصناعة السبائك الحديدية على المدى البعيد، مناشدا المسئولين بالتنقيب عن الخامات اللازمة وعدم الاكتفاء بالمناجم الحالية بمنطقة أم هيدليج بالبحر الأحمر شرق مركز ادفو، وقام بفتح مناجم أخرى مما سيسهم فى توفير فرصة للعمالة أيضا.

جدير بالذكر أن صناعة السبائك الحديدية من الصناعات الرائدة بأسوان، حيث تستخدم السبائك الحديدية أو سبيكة الفيرسيلكون فى إنتاج الصلب والخامات الرئيسية التى تدخل فى صناعة السبائك الحديدية هى خام الكوارتز وقشور الحديد أو رايش الحديد والمواد المختزلة متشبه ة فى الفحم، ولكن تحتاج هذه الصناعة الضخمة لتكاتف الجهود للنهوض بها وتطويرها وقام بفتح أسواق تصديرية جديدة.



صناعة السبائك صناعة رائدة بأسوان تحتاج جهود للنهوض



أفران الفريسيلكون



مصنع إدفو



جانب مصنع ادفو



جانب آخر



مراحل إنتاج السبائك الحديدية