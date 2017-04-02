ألقت الواجبة البريطانية القبض على 4 رجال وامرأتين للاشتباه فى محاولة قتل شاب مراهق من طالبى اللجوء والذى تمت مهاجمته أول أمس الجمعة فى جنوبى العاصمة لندن.

واصدر ت الواجبة- حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أنها تعتبر هذه الجريمة “جريمة كراهية”، مشيرة إلى أن الشاب- الذى يبلغ من العمر 17 سنةا- يعانى من إصابات بالغة فى الرأس، موضحة أن حالته خطيرة لكن مستقرة.

من جهته، وصف جافين بارويل وزير الإسكان البريطانى والنائب البرلمانى عن فى منتصف كرويدون الجريمة بأنها “جريمة مروعة” ارتكبت ضد شخص جاء إلى هذه البلاد كشفا عن ملاذ.

يشار إلى أن الشاب كردى إيرانى كان ينتظر فى موقف للحافلات فى مدينة “كرويدون” جنوبى لندن برفقة صديقين، حينما اقترب منه 8 أشخاص وسألوه عن بلده، ثم قاموا بمهاجمته بعد أن أخبرهم أنه طالب لجوء. وأصيب الشاب بكسر فى الجمجمة وجلطة فى الدماغ، بينما تمكن صديقاه من الهرب من المهاجمين.

المصدر : مصر ناين