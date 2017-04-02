دخل محمد أشرف “روقة” لاعب فى منتصف طلائع الجيش دائرة المُرشحين للانضمام للأهلى فى الصيف المقبل بعدما نال إعجاب لدى الجهاز الفنى الأهلى بقيادة حسام البدرى لتدعيم الفى منتصف الأحمر فى الموسم الجديد عن هشام محمد لاعب المقاصة.

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن “روقة” نال إعجاب الجهاز البدرى بشدة خاصة أنه يتمتع بإمكانيات بدنية وفنية كبيرة ويُجيد بشكل كبير المهاجم الدفاعية عكس هشام محمد الذى يميل أكثر للناحية الهجومية.

ويميل الجهاز الفنى للأهلى للتعاقد مع فى منتصف ملعب مدافع ليحل محل حسام عاشور فى الوقت الذى يرى البدرى ومعاونيه أن مركز الفى منتصف المهاجم يوجد به العديد من اللاعبين أبرزهم حسام غالى وعمرو السولية وصالح جمعة وميدو جابر وكريم نيدفيد وبالتالى فـتدعيم هذا المركز ليس من ضمن أوليات الجهاز الفنى الأحمر.

المصدر : مصر ناين