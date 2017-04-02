تُحيى أيقونة الغناء الجزائرى سعاد ماسى حفلا غنائيا بمصاحبة الفريق المصرى الألمانى العالمى cairo steps تحت مشروع جديد لأجمل وأشهر ما غنت سعاد، وذلك 20 أبريل الحالى، وتغنى فيه سعاد أجمل أغنياتها على مدار تاريخها الفنى منها “غير انت” و”راوي” و”خلوني” وغيرها من الأغنيات التى أصبحت تُشكّل بعض ا من ذكريات جيل كامل، بالإضافة لبعض المفاجآت الفنية التى يتم تحضيرها من قبل الفنانة الجزائرية مع فريق Cairo steps الشهير، الذى اشتهر بمزج الآلات الشرقية كالقانون والناى والكمان والرق بآلات الجاز والساكسوفون والبيانو والبيز جيتار، حيث تأسس سنة 2002 على يد عازف العود المصرى باسم درويش وماتياس فراى، وتضم 15 عضوًا من أشهر العازفين الألمان والمصريين، ويشرف عليه المايسترو وعازف البيانو سبيستيان مولير شربسدورف، ومن هنا جمعت الفرقة بين الطابع الألمانى والمصرى فى موسيقى فريدة.

الحفل سيقام بأحد المنتجعات السكنية التى تطل على الأهرامات ليمتزج صوت سعاد ماسى وCairo steps مع جمال الطبيعة المحيطة وعبق التاريخ.



سعاد ماسى



cairo steps

المصدر : مصر ناين