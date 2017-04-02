كشف عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه تم الاستعانة بأعداد من الأطباء النفسيين لعلاج الحكام نفسياً، بعد الهجوم الضارى عليهم فى الفترة الأخيرة.

وأكد عبد الفتاح، فى تصريحات إذاعية، أن الحكام واجهوا أزمات نفسية سيئة فى الفترات الأخيرة، بعد الهجوم عليهم من بعض الأندية لوجود أخطاء تحكيمية، ما دفعنا للاستعانة بأطباء نفسيين لإعادة الثقة للحكام مُجدداً.

وأشار عضو مجلس الجبلاية إلى أن الفترة المقبلة من عمر مسابقة الدورى ستكون الأصعب على الحكام، وسيتم فيها حسم بطل الدورى والفرق التى ستهبط للقسم الثانى، مؤكداً أنه يثق فى حكامه مُطالباً الجميع بمساندتهم.

المصدر : مصر ناين