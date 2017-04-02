اصدر مصدر فى القوات النظام العراقية اليوم الأحد، إن القوات العراقية تحاصر زعيم تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى فى الموصل.

وأشار المصدر إلى أنه قبل 10 أيام، حاول التنظيم الإرهابى عن طريق 40 سيارة دفع رباعى بدعم من بعض الدبابات بمحاولة الدخول من الأراضى السورية إلى “تلعفر”، الواقعة على الطريق المؤدى إلى الموصل.

وشوف المصدر “حاولت تلك القوات كسر الحصار المفروض إلى مقاتلى داعش الارهابيه المحاصرين فى تلعفر، ومن ثم اختراق الحصار المفروض على الموصل”.

وأظهر قائلا أن “تلك المحاولات كانت رغبة فى سحب باقى المسلحين المتبقيين من الموصل أو لإجلاء زعيمهم أبو بكر الببكرهدى، ولا نستبعد أن يكون فى تلك المنطقة تحديدا”.

وكان مصدر فى الجيش العراقى قد وضح فى وقت سابق أنه لا يستعبد أن يكون الببكرهدى قد أصيب بجروح، خلال أحد الضربات الجوية للتحالف على الحدود بين سوريا والعراق فى مارس الماضى.

المصدر : مصر ناين